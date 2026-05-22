أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أجواءً مستقرة، مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تصل إلى (42) درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى (22) درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تُقدّر بـ(29%)، ونشاط للرياح السطحية في بعض المواقع المفتوحة قد يثير الأتربة الخفيفة.

وأشار المركز إلى أهمية التقيد بالإرشادات الوقائية، وتهيئة المركبات قبل السفر، والإكثار من شرب السوائل، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والمسافرين عبر الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.