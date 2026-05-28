أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟

لم تكشف شركة أبل رسميًا بعد عن أي تفاصيل حول أول هاتف آيفون قابل للطي، لكن إحدى شركات تصنيع الإكسسوارات ربما تكون قدمت أحد أكثر التسريبات مصداقيةً حول آيفون القابل للطي المقبل.

وبدأت شركة “iFunSmart”، المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف، بعرض أولى حافظات الحماية لهاتف آيفون القابل للطي القادم من “أبل”، مؤكدةً بذلك الشائعات حول تصميم الجهاز.

وعادةً ما تبدأ شركات تصنيع الأغطية في الإنتاج الضخم للإكسسوارات قبل الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة، بالاعتماد على نماذج أولية أو ملفات تصميم هندسية (CAD) مسربة لتحديد المقاسات الخاصة بالقوالب، بحسب تقرير لموقع “MacRumors” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

ورغم أن هذه التصاميم تبقى غير مؤكدة، فإنها أثبتت تاريخيًا دقتها الكبيرة حتى على مستوى المليمتر، لأن شركات الإكسسوارات لا تستطيع تحمّل طرح الهاتف في الأسواق دون توفر منتجات متوافقة معه.

وكان المسرّب الشهير سوني ديكسون قد شارك في أبريل صورًا لنماذج أولية لهاتف آيفون القابل للطي، وهي من النوع الذي يُتداول عادةً بين مصنعي الأغطية الواقية كنموذج مرجعي.

وبحسب القوائم التي رصدها موقع “iPhoneSoft” الفرنسي المتخصص في أخبار شركة أبل، تُظهر الأغطية تصميمًا خلفيًا بسيطًا يضم نتوءًا صغيرًا للكاميرا يحتوي على عدستين، إلى جانب هيكل نحيف وفتحة دائرية مخصصة لمغناطيسات شبيهة بتقنية MagSafe.

وتقول “iFunSmart” إن الأغطية توفر حماية من السقوط بمعايير عسكرية، ومغناطيسات مدمجة من نوع N52، وطبقة نهائية شفافة غير لامعة، بالإضافة إلى حواف مرتفعة بمقدار 1.5 ملم حول الكاميرا و1 ملم حول الشاشة.

ويتوافق التصميم بشكل عام مع التسريبات السابقة والنماذج الأولية التي ظهرت سابقًا، ما يشير إلى أن الشكل الخارجي للهاتف القابل للطي أصبح أكثر وضوحًا.

كما تظهر فتحتان فقط للكاميرا، بما يتماشى مع التقارير التي تشير إلى أن “أبل” تعتزم الاستغناء عن عدسة التقريب. ويظهر أيضًا مكان مخصص لزر التحكم بالكاميرا، لكن من دون وجود زر الإجراءات.

ويعرض التصميم غطاءً مكونًا من عدة أجزاء منفصلة تُثبت على الهاتف، بدلًا من هيكل واحد متصل مثل الهواتف التقليدية، وذلك بسبب طبيعة التصميم القابل للطي.

لا يعني وجود المغناطيس في غطاء الحماية بالضرورة أن “أبل” قد دمجت تقنية MagSafe في هاتف آيفون القابل للطي نفسه، وقد سبق أن دارت تكهنات حول إمكانية افتقار الجهاز لهذه الميزة.

وقد تكون مغناطيسات N52 مدمجة ببساطة في الغطاء للربط بملحقات MagSafe الخارجية مثل الشواحن اللاسلكية وحوامل السيارات، دون الحاجة إلى محاذاتها مع مجموعة مغناطيسات مماثلة داخل الجهاز.

ومن المرجح أن تكون قوائم منتجات “iFunSmart” من أوائل القوائم ضمن موجة كبيرة من الإكسسوارات القادمة. فعادةً ما تغرق شركات تصنيع الملحقات السوق بالأغطية الواقية خلال الأشهر التي تسبق إطلاق هواتف آيفون الجديدة، ومن المتوقع ظهور المزيد من التصاميم من علامات تجارية منافسة قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز.

وتشير التوقعات إلى أن “أبل” ستكشف عن آيفون القابل للطي إلى جانب آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس خلال خريف 2026.

ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف بشاشة خارجية قياس 5.5 بوصة، وشاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة، مع سُمك يبلغ نحو 9.5 ملم عند الطي، وحوالي 4.5 ملم عند فتحه.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A20 Pro مع ذاكرة بسعة 12 غيغابايت، وأن يضم كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل، بالإضافة إلى اعتماد مستشعر “Touch ID” في الزر الجانبي بدلًا من “Face ID”.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف آيفون القابل للطي، الذي يٌقال إنه قد يحمل اسم “آيفون فولد” أو “آيفون ألترا”، من نحو 2000 دولار.