والسهام تبلغ النهائيات واليد تتجاوز الكويت

أخضر الرماية يحصد الذهب في “خليجية الدوحة 2026”

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

واصلت المنتخبات السعودية تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026″، بعدما حقق منتخب الرماية ذهبيتين في منافسات المسدس الهوائي 10م للفرق والفردي، فيما بلغ منتخب السهام نهائي القوس الأولمبي للفرق المختلط والسيدات، وحقق منتخب كرة اليد فوزًا مهمًا على الكويت، بينما يواصل منتخب البادل للسيدات بحثه عن فضية المسابقة.
وتمكن فريق الرماية السعودي المكوّن من سفر الدوسري ومحمد العمري وفهد المطيري من انتزاع الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق، بعد تحقيقه 1855.1 نقطة، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام, كما واصل الرامي سفر الدوسري تألقه بحصد ذهبية الفردي عقب تأهله للنهائي وتحقيقه 229.8 نقطة.
وفي منافسات السهام، تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي القوس الأولمبي للفرق المختلط وفرق السيدات، والمقرر إقامتهما صباح الخميس المقبل بميدان السهام في لوسيل.
وجاء تأهل فريق المختلط عبر الرامي منصور علوي والرامية حصة السريع، حيث سيواجهان المنتخب القطري في النهائي، فيما تأهل فريق السيدات المكوّن من شادن المرشود ولينا النجم وحصة السريع لملاقاة المنتخب الإماراتي في النهائي, كما يشارك الأخضر غدًا الأربعاء في منافسات الفردي للقوس الأولمبي والقوس المركب للرجال والسيدات.
وفي منافسات البادل، يلتقي المنتخب السعودي للسيدات نظيره القطري صباح الأربعاء، سعيًا لتحقيق الميدالية الفضية، بعدما سجل فوزين على البحرين وقطر مقابل خسارة أمام الكويت, فيما يواجه المنتخب السعودي للرجال نظيره الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي كرة اليد، تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بنتيجة 25 – 23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدورة، ليحقق فوزه الثاني بعد انتصاره السابق على الإمارات، مقابل خسارة أمام البحرين.
ويختتم أخضر اليد مشاركته بمواجهة المنتخب القطري الجمعة المقبلة، في لقاء سيحدد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

