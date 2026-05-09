أخضر تحت 17 عامًا يفوز على تايلاند بثنائية في كأس آسيا

فاز الأخضر السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على تايلاند بنتيجة (2 – 0)، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا.

أخضر تحت 17 عامًا يفوز على تايلاند

وشهدت الجولة ذاتها، فوز منتخب اليابان على الصين بنتيجة (2 – 1)، كما تغلّب منتخب قطر على إندونيسيا بنتيجة (2 – 0)، إضافة إلى فوز منتخب طاجيكستان على ميانمار بنتيجة (1 – 0).

ويتصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد (6) نقاط، متقدمًا على منتخب طاجيكستان بفارق الأهداف، فيما بقي منتخبا تايلاند وميانمار دون نقاط.

وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة منتخبات القارة الآسيوية، ضمن سعيها للتأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب القاري.