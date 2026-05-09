حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 102 لشهر مايو شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أثناء التصوير القبض على مقيمين لارتكابهما عمليات نصب بنشر إعلانات حج وهمية بالعاصمة المقدسة جازان.. محطة طبيعية تستقر بها أسراب الطيور المهاجرة في يومها العالمي القادسية بطلًا للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 18 عامًا أخضر تحت 17 عامًا يفوز على تايلاند بثنائية في كأس آسيا منفذ الوديعة الحدودي.. منظومة خدمات متكاملة للحجاج القادمين عبر المنفذ التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النجمة والحزم في دوري روشن أبرز 10 شواطئ لا تفوت زيارتها في قطر هذا الصيف الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران
فاز الأخضر السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على تايلاند بنتيجة (2 – 0)، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا.
وشهدت الجولة ذاتها، فوز منتخب اليابان على الصين بنتيجة (2 – 1)، كما تغلّب منتخب قطر على إندونيسيا بنتيجة (2 – 0)، إضافة إلى فوز منتخب طاجيكستان على ميانمار بنتيجة (1 – 0).
ويتصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد (6) نقاط، متقدمًا على منتخب طاجيكستان بفارق الأهداف، فيما بقي منتخبا تايلاند وميانمار دون نقاط.
وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة منتخبات القارة الآسيوية، ضمن سعيها للتأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب القاري.