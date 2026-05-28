أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولارات أو 3.72% إلى 97.8 دولارًا للبرميل، ​في حين ارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطًا ‌3.35 دولارات أو 3.63% إلى 95.6 دولارًا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولارات أو 3.73% إلى 91.99 دولارًا.