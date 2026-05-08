أسعار النفط ترتفع مع تجدد التصعيد بين أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش وبدد الآمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.41% إلى 101.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.18% إلى 95.93 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار بأكثر من 3% في مستهل التعاملات بالسوق.