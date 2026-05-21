Icon

هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر Icon رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة Icon بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج Icon أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية Icon تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز Icon طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل Icon الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية Icon فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي Icon بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا Icon رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انتعشت أسعار النفط اليوم بعد ‌يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة ‌بانتهاء الحرب على إيران، ووسط مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية أثارها تراجع المخزونات الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، ‌أو 0.77%، لتصل إلى 105.83 دولارات للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 97 سنتًا، أو 0.99%، لتصل إلى 99.23 دولارًا.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6% أمس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين

السوق
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%
السوق

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%

السوق
أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز
السوق

أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع...

السوق