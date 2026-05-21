أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية

انتعشت أسعار النفط اليوم بعد ‌يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة ‌بانتهاء الحرب على إيران، ووسط مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية أثارها تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، ‌أو 0.77%، لتصل إلى 105.83 دولارات للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 97 سنتًا، أو 0.99%، لتصل إلى 99.23 دولارًا.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6% أمس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية.