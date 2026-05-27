أسعار النفط تواصل الهبوط

واصلت أسعار النفط تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة اليوم، بسبب التطورات الجيوسياسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.66 دولارات أو 3.7 بالمئة إلى 95.92 دولارًا للبرميل.

في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.19 دولارات أو 5.59 بالمئة إلى 88.70 دولارًا للبرميل.

ووصل برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى ‌مستوياتهما عند 94.16 دولارًا و87.77 دولارًا للبرميل على الترتيب، وهو أدنى مستوى لهما منذ ما يزيد على شهر.