أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد

تشهد أسواق المواشي في منطقة الباحة ومحافظاتها هذه الأيام حركة شرائية متزايدة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط وفرة في المعروض من مختلف أنواع الأضاحي، وإقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وتجهيزها مبكرًا.

وتعد أسواق المواشي الأسبوعية في محافظات المنطقة من أبرز الوجهات التي يقصدها المتسوقون خلال هذه الفترة، ومنها سوق السبت بمحافظة بلجرشي، وسوق الثلاثاء بمحافظة المخواة، وسوق الأربعاء بمحافظة العقيق، وسوق الثلاثاء بمحافظة القرى ببني عدوان، إلى جانب عدد من الأسواق الشعبية بالمحافظات والمراكز، التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء.

وأوضح عدد من البائعين ومربي المواشي أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في الأضاحي من الضأن والماعز، مع استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالمواسم الماضية، مشيرين إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح حاليًا ما بين 1700 و2500 ريال بحسب النوع والحجم والعمر.

وأكدوا أن الإقبال بدأ يتصاعد تدريجيًا مع اقتراب العيد، وسط حرص المستهلكين على اختيار الأضاحي المطابقة للاشتراطات الشرعية والصحية، فيما كثفت الجهات المختصة جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ للتأكد من سلامة المواشي وتطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وتواصل الجهات المعنية بمنطقة الباحة استعداداتها لموسم عيد الأضحى من خلال متابعة جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ ونقاط الذبح، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين خلال الموسم.