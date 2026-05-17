Icon

ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت تقارير وتحليلات حديثة من تعرض أسواق النفط العالمية لضغوط متزايدة على جانب الإمدادات، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط تراجع سريع في المخزونات العالمية التي تُعد خط الدفاع الأول لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط.

وأشارت التقارير إلى أن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلى جانب الشحنات المخزنة في ناقلات النفط، لعبت دوراً مهماً خلال الأشهر الماضية في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات، إلا أن وتيرة السحب من هذه الاحتياطيات تشهد تسارعاً ملحوظاً، ما يثير مخاوف من اقترابها من مستويات حرجة خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه العربية Business، فإن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز قد يدفع الأسواق إلى مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي خلال موسم الصيف.

وفي السياق ذاته، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط، مؤكدة أن تقلص هوامش الأمان في المخزونات العالمية بوتيرة سريعة قد يمهد لموجات صعود جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يتراجع بأكثر من واحد بالمائة عند التسوية اليوم
السوق

النفط يتراجع بأكثر من واحد بالمائة عند...

السوق
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%
السوق

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%

السوق
ارتفاع أسعار النفط اليوم 
السوق

ارتفاع أسعار النفط اليوم 

السوق