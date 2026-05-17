أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز

حذرت تقارير وتحليلات حديثة من تعرض أسواق النفط العالمية لضغوط متزايدة على جانب الإمدادات، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط تراجع سريع في المخزونات العالمية التي تُعد خط الدفاع الأول لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط.

وأشارت التقارير إلى أن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلى جانب الشحنات المخزنة في ناقلات النفط، لعبت دوراً مهماً خلال الأشهر الماضية في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات، إلا أن وتيرة السحب من هذه الاحتياطيات تشهد تسارعاً ملحوظاً، ما يثير مخاوف من اقترابها من مستويات حرجة خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه العربية Business، فإن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز قد يدفع الأسواق إلى مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي خلال موسم الصيف.

وفي السياق ذاته، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط، مؤكدة أن تقلص هوامش الأمان في المخزونات العالمية بوتيرة سريعة قد يمهد لموجات صعود جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.