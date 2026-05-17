ترامب لإيران: الوقت ينفد الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91%
حذرت تقارير وتحليلات حديثة من تعرض أسواق النفط العالمية لضغوط متزايدة على جانب الإمدادات، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط تراجع سريع في المخزونات العالمية التي تُعد خط الدفاع الأول لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط.
وأشارت التقارير إلى أن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلى جانب الشحنات المخزنة في ناقلات النفط، لعبت دوراً مهماً خلال الأشهر الماضية في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات، إلا أن وتيرة السحب من هذه الاحتياطيات تشهد تسارعاً ملحوظاً، ما يثير مخاوف من اقترابها من مستويات حرجة خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه العربية Business، فإن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز قد يدفع الأسواق إلى مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي خلال موسم الصيف.
وفي السياق ذاته، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط، مؤكدة أن تقلص هوامش الأمان في المخزونات العالمية بوتيرة سريعة قد يمهد لموجات صعود جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.