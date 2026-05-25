أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالعزيز بن حسن عبدالباقي، عن تقديم أكثر من (1.095.920) مليون خدمة صحية من قِبل المنظومة الصحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم حج (1447هـ) حتى اليوم السابع من ذي الحجة، وذلك ضمن جهودٍ متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين الوصول إليها، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحوّل القطاع الصحي” وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين من رؤية المملكة 2030، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة عن وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى (41.178) مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ (28.817) حالة، وراجَع العيادات الخارجية (4.379) مستفيدًا، إلى جانب تنويم (4.013) حالة في المستشفيات، وأُجريت (318) عملية جراحية، منها (222) عملية قسطرة قلبية و(13) عملية قلب مفتوح.

وباشرت الفِرق الطبية التعامل الفوري بكفاءة مع (28) حالة أصيبت بالإجهاد الحراري، ضمن منظومة ميدانية تعمل على سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التدخل الطبي في مختلف المواقع، مدعومةً بجهود وقائية واسعة تجاوزت (292.585) خدمة وقائية أسهمت في تعزيز صحة ضيوف الرحمن، إلى جانب استقبال أكثر من (119.995) اتصالًا عبر مركز الاتصال الموحد (937).

وتُواصل المنظومة الصحية جهودها بكفاءةٍ عالية، معتمدةً على خطط استباقية ومنظومة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لضيوف الرحمن، ويجسّد التزامها المستمر بتوفير أفضل مستويات الرعاية خلال موسم الحج.