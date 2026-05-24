أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة 30 خدمة جديدة عبر تطبيق “نسك” لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ليصبح مجموع الخدمات في التطبيق أكثر من 130 خدمة، وذلك ضمن تكامل رقمي مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تيسير رحلة الحاج، وتسهيل وصوله إلى الخدمات والمعلومات المرتبطة بأداء المناسك والتنقل داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

نسك AI

وتشمل الخدمات الجديدة خدمة نسك AI، التي تعد أدق أداة للذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، خصوصًا في مسائل الحج والعمرة، إذ تمكّن الحاج من طرح الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالحج والعمرة والخدمات، والحصول على إرشاد مباشر يساعده على التخطيط لرحلته وأداء نسكه بوضوح أكبر.

وأتاح التطبيق خدمة خرائط نسك، وهي خريطة تفاعلية داخل المشاعر المقدسة تساعد الحاج على معرفة المواقع والخدمات، وتحديد موقعه ومخيمه، والوصول إلى الوجهة المطلوبة عبر المسارات المناسبة.

وشملت الخدمات أيضًا خدمة المطوف الرقمي وخدمة حالة الازدحام، حيث تمكّنت الوزارة من تطوير عداد آلي للطواف والسعي باستخدام التقنيات الناشئة والمتقدمة، وتساعد الخدمة الجديدة على احتساب الأشواط والمسافة المتبقية بدقة، إلى جانب بيانات لحظية عن الحشود وأقصر المسارات، إضافة إلى خدمة تفويج التنقل بين المشاعر وجدول التفويج، لمساعدة الحجاج على معرفة أوقات ومحطات النقل المحددة، والجداول والمسارات المخصصة لحملاتهم أثناء الانتقال بين منى وعرفة ومزدلفة، ورمي الجمرات.

خدمة رحلة الحاج

ومن بين الخدمات الجديدة التي أتاحها التطبيق خدمة رحلة الحاج، التي تقدم محتوى توعويًّا وإثرائيًّا مرئيًّا ومسموعًا ومقروءًا بمختلف اللغات، إضافة إلى خدمة الأضاحي، التي تمكّن الحاج وجميع المستفيدين من طلب وشراء الأضحية من تطبيق “نسك” مباشرة، سواءً كانت أضحية، أو هديًا، أو صدقة، أو فدية، أو عقيقة.

يُذكر أن تطبيق “نسك” يخدم أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، ويقدّم خلال موسم الحج لهذا العام أكثر من 130 خدمة رقمية، ليكون مرافقًا رقميًا للحاج في مختلف مراحل الرحلة، من التخطيط وحتى إتمام النسك، ضمن تطوير مستمر للتجربة الرقمية في الحج، بما يجعل التطبيق قناة موحدة للإرشاد، والتنقل، والعناية، والخدمات المساندة، ويسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.