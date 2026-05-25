Icon

القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى Icon أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات Icon أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة Icon العيارية في عنيزة.. محطة تاريخية على طريق الحج البصري في ذاكرة القوافل القديمة Icon قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن Icon وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر Icon سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى Icon البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة Icon عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، اكتمال جاهزية منظومة الإنارة في مشعر عرفات ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام، من خلال شبكة ضخمة ومتطورة من الإنارة الحديثة التي تغطي مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، بما يسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الآمنة والروحانية.
وأوضحت الوزارة أن مشعر عرفات ظهر مساء يوم التروية بحلة مضيئة، بعد أن نفذت فرق الأمانة أعمال الإنارة وفق طرز هندسية وأساليب حديثة، أسهمت في إضفاء مشهد بصري متكامل على المشعر، وتحويل أجواء ليلة عرفات إلى لوحة متوهجة بالأنوار تعكس مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للحجاج.
وبيّنت الوزارة أن شبكة الإنارة في المشاعر المقدسة تضم أكثر من (20.000) وحدة إنارة مختلفة القدرات، جرى تثبيتها على نحو (5.000) برج وعمود بأطوال وأشكال متنوعة، وتم توزيعها لتغطي جميع الشوارع والطرق في المشاعر المقدسة، بما يشكل نموذجًا متكاملًا للإضاءات الحديثة.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال تطوير وتحديث شبكات الإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل سنوي، مشيرةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية هذا العام لأكثر من (200.000) وحدة إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب عدد من الكشافات التي تعمل بالتقنيات الحديثة، مع تنفيذ أعمال تفقد وصيانة شاملة لجميع عناصر الشبكة منذ وقت مبكر استعدادًا لموسم الحج.
وأضافت أن أعمال الصيانة الوقائية ركزت على عدد من المواقع في مشعر عرفات وطرق المشاة الجديدة والطرق المؤدية بين مشعري عرفات ومزدلفة، وشملت أبراج إنارة بارتفاع (50) مترًا وأخرى بارتفاع (30) مترًا، إضافة إلى كشافات بقدرات (1000) و(400) واط.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة لمتابعة منظومة الإنارة، والمحافظة على كفاءتها التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في...

السعودية
وزير الصحة يزور مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات
السعودية

وزير الصحة يزور مستشفى الخدمات الطبية بوزارة...

السعودية
قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات
السعودية

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية...

السعودية