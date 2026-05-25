أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، اكتمال جاهزية منظومة الإنارة في مشعر عرفات ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام، من خلال شبكة ضخمة ومتطورة من الإنارة الحديثة التي تغطي مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، بما يسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الآمنة والروحانية.

وأوضحت الوزارة أن مشعر عرفات ظهر مساء يوم التروية بحلة مضيئة، بعد أن نفذت فرق الأمانة أعمال الإنارة وفق طرز هندسية وأساليب حديثة، أسهمت في إضفاء مشهد بصري متكامل على المشعر، وتحويل أجواء ليلة عرفات إلى لوحة متوهجة بالأنوار تعكس مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للحجاج.

وبيّنت الوزارة أن شبكة الإنارة في المشاعر المقدسة تضم أكثر من (20.000) وحدة إنارة مختلفة القدرات، جرى تثبيتها على نحو (5.000) برج وعمود بأطوال وأشكال متنوعة، وتم توزيعها لتغطي جميع الشوارع والطرق في المشاعر المقدسة، بما يشكل نموذجًا متكاملًا للإضاءات الحديثة.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال تطوير وتحديث شبكات الإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل سنوي، مشيرةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية هذا العام لأكثر من (200.000) وحدة إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب عدد من الكشافات التي تعمل بالتقنيات الحديثة، مع تنفيذ أعمال تفقد وصيانة شاملة لجميع عناصر الشبكة منذ وقت مبكر استعدادًا لموسم الحج.

وأضافت أن أعمال الصيانة الوقائية ركزت على عدد من المواقع في مشعر عرفات وطرق المشاة الجديدة والطرق المؤدية بين مشعري عرفات ومزدلفة، وشملت أبراج إنارة بارتفاع (50) مترًا وأخرى بارتفاع (30) مترًا، إضافة إلى كشافات بقدرات (1000) و(400) واط.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة لمتابعة منظومة الإنارة، والمحافظة على كفاءتها التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال موسم الحج.