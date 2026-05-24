أكثر من 3.5 ملايين قراءة لبطاقة نسك منذ الأول من ذي القعدة 1447هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن عدد قراءات بطاقة نسك منذ الـ1 من ذي القعدة وحتى اليوم بلغ أكثر من 3.5 ملايين قراءة، عبر نقاط التحقق المختلفة، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وتعزيز كفاءة إدارة الخدمات المقدمة لهم، ضمن منظومة رقمية تهدف إلى تنظيم حركة الحجاج وتيسير وصولهم إلى مواقع خدماتهم خلال موسم حج 1447هـ.
وتتيح البطاقة بنسختيها الورقية والرقمية الوصول إلى البيانات والخدمات عبر القنوات الإلكترونية، بما يعزز التوسع في الحلول الرقمية، ويدعم سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة تقديم الخدمة في مختلف مراحل رحلة الحاج.
وفي الجانب الميداني، تسهم بطاقة “نسك” في تنظيم تنقل الحجاج بين المواقع والخدمات، من خلال تمكين الفرق العاملة من التعرف على بياناتهم بدقة، بما يدعم انسيابية الحركة، ويحد من حالات التيه، ويسهم في تنظيم الدخول إلى المخيمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.