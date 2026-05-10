أكثر من 48 ألف مطبوع إرشادي للحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

قدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة 48,724 مطبوعًا إرشاديًا عبر منافذ التوزيع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وذلك ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين جوًّا، وتوعيتهم بالجوانب الشرعية وأحكام ومناسك الحج.
وشملت الجهود توزيع الإصدارات العلمية والإرشادية التي تُعنى بتثقيف الحجاج وتبصيرهم بأحكام النسك، إضافةً إلى تفعيل خدمة الباركود الخاص بالمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذي يتيح للحاج الوصول إلى آلاف الإصدارات الشرعية بعدة لغات عبر الهواتف الذكية، وذلك ضمن الجهود التي هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن، والاستفادة من أحدث التقنيات للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.