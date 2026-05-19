أكثر من 8 آلاف مستفيد يوميًا من خدمة التنقل في المسجد النبوي

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
المواطن - واس

سجّلت خدمة التنقل في المسجد النبوي أكثر من 8 آلاف مستفيد وزائر يوميًا، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لتيسير حركة ضيوف الرحمن والزائرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الخدمة تنفذ بمعدل يتجاوز 900 رحلة يوميًا عبر العربات الكهربائية، إلى جانب تسليم أكثر من 500 عربة يوميًا لكبار السن، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وراحة.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة ميسّرة وآمنة، والارتقاء بتجربة الزوار داخل المسجد النبوي وساحاته.

