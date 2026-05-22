أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٢ مساءً
المواطن - واس

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من (80) ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم 4 من ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأوضحت الهيئة أن طريق الأمير محمد بن سلمان تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ(26,312) مركبة، يليه طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير بـ(14,846) مركبة، ثم طريق الليث بـ(12,528) مركبة.
وبيّنت أن طريق الهجرة شهد عبور (10,278) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) (7,871) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (6,856) مركبة، إلى جانب طريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (4,300) مركبة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

