Icon

أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد Icon ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم Icon مركزان رئيسان و19 مركزًا فرعيًّا لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن Icon خطيب المسجد النبوي للحجاج: تفرغوا للمناسك والتزموا بالتعليمات Icon خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح جناية وتعدٍ على حقوق الآخرين وأذية للمسلمين Icon كدانة: جاهزية أكثر من 25 مشروعًا تطويريًّا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج Icon ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون Icon ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا Icon ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، أن المقاطعة ستجري استفتاءً في أكتوبر المقبل بشأن مستقبل علاقتها مع كندا، وسط تصاعد الجدل حول دعوات الانفصال، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تؤيد خروج ألبرتا من الاتحاد الكندي.

وأوضحت سميث، في تصريحات متلفزة، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيحسم ما إذا كان ينبغي الانتقال إلى مرحلة تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال مستقبلًا.

وقالت: “أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذا هو الموقف الذي سأصوت به في أي استفتاء إقليمي يتعلق بالانفصال، وهو أيضًا موقف حكومتي”.

وبحسب الطرح المقرر، سيُطلب من الناخبين الاختيار بين استمرار ألبرتا ضمن كندا أو اتخاذ خطوات قانونية ودستورية تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم حول الانفصال.

ورغم تصاعد النقاش السياسي، فإن أي تصويت مستقبلي لصالح الانفصال لن يعني الاستقلال الفوري، إذ يتطلب الأمر مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، كما أن حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يمنع المقاطعات من الانفصال بشكل أحادي.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين ألبرتا الغنية بالنفط والحكومة الفيدرالية، خاصة بشأن سياسات الطاقة والضرائب والعلاقات مع أوتاوا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد