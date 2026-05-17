أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية في عدة مواقع بمحافظة رفحاء

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم 11 فرصة استثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت بلدية رفحاء أن الفرص المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وإدارة روضة أطفال بحي الضاحية بمساحة إجمالية تبلغ (2,443.85) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وإدارة مصنع للصناعات الخفيفة بمساحة إجمالية تبلغ (6,900) متر مربع، وإنشاء وتشغيل مصنع للصناعات الخفيفة بمساحة إجمالية تبلغ (6,892) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وإدارة موقع سكني تجاري بحي الجميماء بمساحة إجمالية تبلغ (3,320) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف أهلي بمساحة إجمالية تبلغ (3,436.18) مترًا مربعًا.

وتشمل الفرص إنشاء وتشغيل مدرسة أهلية بحي الضاحية بمساحة إجمالية تبلغ (3,414.77) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل ملعب رياضي بحي الضاحية بمساحة إجمالية تبلغ (3,769.94) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل ملعب رياضي بحي الصناعية الجديدة بمساحة إجمالية تبلغ (8,234) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وإدارة كشك بشارع الجامعة العربية بمساحة إجمالية تبلغ (14) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وإدارة كشك بحي الجميماء بمساحة إجمالية تبلغ (14) مترًا مربعًا.

ودعت المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.