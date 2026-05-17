Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة الرياض: بدء تطوير تقاطع حيوي بحي سلطانة غرب العاصمة

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
أمانة الرياض: بدء تطوير تقاطع حيوي بحي سلطانة غرب العاصمة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجة الهندسية لتطوير وتحسين تقاطع طريق سلطانة مع الشيخ عبدالله بن محمد بحي سلطانة، ضمن نطاق قطاع الأمانة غرب الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية.

وشملت الأعمال رفع الطاقة الاستيعابية لطريقي سلطانة والشيخ عبدالله بن محمد من خلال تنفيذ مسارين للحركة في كل اتجاه، بالإضافة إلى دورانات للالتفاف في كلا الطريقين، مع تنظيم الحركة المرورية للتقاطع بإضافة إشارة مرورية مزودة بأحدث الأنظمة، وإدارة تشغيلها بما يتواءم مع كثافة الحركة المرورية، وتستهدف الأعمال التطويرية للتقاطع، تعزيز كفاءة الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة، بما يُسهم في تحسين التجربة اليومية لسكان حي سلطانة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجات الهندسية في مختلف أحياء المدينة، ضمن خططها الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة في الخدمات والبنية التحتية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
السعودية

ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في...

السعودية
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
السعودية

اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل...

السعودية
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض
السعودية

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون...

السعودية
القبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي من محل تجاري بالرياض
أخبار رئيسية

القبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة...

أخبار رئيسية