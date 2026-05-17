أمانة الرياض: بدء تطوير تقاطع حيوي بحي سلطانة غرب العاصمة

باشرت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجة الهندسية لتطوير وتحسين تقاطع طريق سلطانة مع الشيخ عبدالله بن محمد بحي سلطانة، ضمن نطاق قطاع الأمانة غرب الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية.

وشملت الأعمال رفع الطاقة الاستيعابية لطريقي سلطانة والشيخ عبدالله بن محمد من خلال تنفيذ مسارين للحركة في كل اتجاه، بالإضافة إلى دورانات للالتفاف في كلا الطريقين، مع تنظيم الحركة المرورية للتقاطع بإضافة إشارة مرورية مزودة بأحدث الأنظمة، وإدارة تشغيلها بما يتواءم مع كثافة الحركة المرورية، وتستهدف الأعمال التطويرية للتقاطع، تعزيز كفاءة الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة، بما يُسهم في تحسين التجربة اليومية لسكان حي سلطانة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجات الهندسية في مختلف أحياء المدينة، ضمن خططها الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة في الخدمات والبنية التحتية.