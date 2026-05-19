أمانة الرياض تضبط أعمال الذبح المؤقت استعدادًا لعيد الأضحى

بدأت أمانة منطقة الرياض استعداداتها التشغيلية والتنظيمية لعيد الأضحى المبارك، عبر التهيئة المبكرة لإصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ والمنشآت الراغبة في تقديم الخدمة خلال أيام العيد، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم أعمال الذبح، وتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، ورفع مستوى السلامة الغذائية في مختلف أنحاء العاصمة.

وتفتح الأمانة بوابة التقديم على تصاريح الذبح المؤقت كل عام ضمن إجراءات تنظيمية تتيح للمنشآت استكمال متطلبات الترخيص قبل بدء الموسم، بما يسهم في تنظيم الخدمة، وضبط الممارسات التشغيلية، وتهيئة المواقع المخصصة وفق الاشتراطات المعتمدة.

وتشمل متطلبات إصدار التصريح وجود عقد مع طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح قبل التنفيذ وأثنائه وبعده، إلى جانب توفر الشهادات الصحية للعاملين، وتجهيز مواقع مخصصة للذبح والسلخ والتقطيع وفق المعايير الصحية، وتوفير المعدات اللازمة، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام، وتخصيص حاويات ومواقع مناسبة للتخلص من المخلفات الناتجة عن الذبح، إضافة إلى تنظيم عمليات الذبح ومنع التكدس داخل المواقع، وتوضيح تسعيرة الخدمة بشكل معلن للمستفيدين.

وتنفذ الأمانة بالتزامن مع موسم الأضاحي أعمالًا رقابية وميدانية تشمل الاستكشاف والاستقصاء الحشري، وأعمال الحجز والسيطرة على الحيوانات الضالة، إلى جانب الحملات الميدانية لرصد وضبط الذبح داخل المنشآت غير المرخصة، بما يسهم في تنظيم النشاط والحد من الممارسات المخالفة.

كما تعتمد الأمانة على الرقابة الميدانية المباشرة على المطابخ الحاصلة على التصاريح المؤقتة، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، إضافة إلى دور القطاعات في متابعة المواقع العشوائية وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة الذبح خارج النطاقات المرخصة.

وتأتي هذه الجهود لتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى الامتثال الصحي والتنظيمي خلال المواسم، انسجامًا مع رؤية الأمانة في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.