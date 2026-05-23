أمانة الرياض تطلق مبادرة “ثلث الأضحية” بمشاركة 1500 متطوع لدعم الأسر المحتاجة

أطلقت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة “ثلث الأضحية” بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، بهدف تسهيل وصول جزء من الأضاحي إلى الأسر المحتاجة خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن منظومة عمل تكاملية تعزز الدور المجتمعي وترفع كفاءة إيصال الدعم الغذائي للفئات المستفيدة.

وتتيح المبادرة لسكان مدينة ومنطقة الرياض التبرع بثلث أضاحيهم عبر مسارات تشغيلية منظمة تشمل المسالخ المعتمدة ومقار الجمعيات المشاركة، بما يضمن استلام اللحوم وفرزها وتغليفها ونقلها بوسائل مبردة وتسليمها للأسر المستحقة وفق إجراءات منظمة وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الخيري وتعزيز سرعة الوصول للمستفيدين.

وتشمل المبادرة في نسختها الحالية مشاركة واسعة تضم 80 منظمة غير ربحية، ونحو 38 مسلخًا على مستوى منطقة الرياض، منها 7 مسالخ داخل مدينة الرياض، إلى جانب إشراك 1500 متطوع، بما يعكس توسع نطاق العمل المجتمعي ورفع أثره المباشر على المستفيدين.

وتعتمد المبادرة على نموذج تشغيلي متكامل يبدأ بتسجيل المتبرعين واختيار جهة التبرع عبر التطبيق الإلكتروني، ثم استلام الأضاحي داخل المسالخ أو في مواقع الجمعيات، مرورًا بعمليات الفرز والتبريد والتغليف، وانتهاءً بالتوزيع المباشر على الأسر المستحقة، مع رسائل تأكيد وشكر للمتبرعين والمستفيدين، بما يعزز موثوقية التجربة ويرفع مستوى التنظيم في تنفيذ المبادرة.

وتسهم المبادرة في تمكين القطاع غير الربحي عبر توسيع مشاركته في المبادرات المجتمعية، ورفع جاهزيته التشغيلية، وتعزيز حضوره في العمل البلدي، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعميق الروابط بين أفراد المجتمع، عبر نموذج يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز المبادرات ذات القيمة المجتمعية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، وتقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.