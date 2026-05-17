أمانة الشرقية تستعرض تجارب التنمية الحضرية في المنتدى الحضري العالمي الـ13

تشارك أمانة المنطقة الشرقية في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 17 حتى 22 مايو 2026م، ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى.

وتستعرض أمانة المنطقة في المنتدى أبرز تجاربها في التنمية الحضرية وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير المدن المستدامة والارتقاء بالخدمات البلدية، إضافة إلى أبرز منجزاتها ومبادراتها في تطوير البيئة الحضرية، بما يعكس حجم التحول الحضري الذي تشهده مدن المنطقة الشرقية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقدم الأمانة خلال مشاركتها عددًا من المبادرات والمشروعات التنموية والاستثمارية التي أسهمت في تطوير البيئة الحضرية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتطوير الواجهات والمرافق العامة، إلى جانب إبراز دور الشراكات مع القطاع الخاص في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كفاءة المدن وقدرتها على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن مشاركة الأمانة في المنتدى تمثل فرصة مهمة لاستعراض تجربة المنطقة الشرقية في التنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب مع المدن والجهات الدولية المشاركة، بما يعزز حضور المملكة في المحافل الدولية المعنية بمستقبل المدن والتنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة لتبادل المعرفة واستعراض التجارب المبتكرة في تطوير المدن وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، بما يسهم في تطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة واستدامة وجودة حياة.

يُذكر أن المنتدى الحضري العالمي إحدى أبرز المنصات الدولية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويهدف إلى مناقشة مستقبل المدن وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الخبرات بين الدول في مجالات التخطيط الحضري وجودة الحياة، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.