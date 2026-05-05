أمانة الشرقية تُفعِّل المرحلة الرابعة من مبادرة العمارة السعودية

فعَّلت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الرابعة من مبادرة العمارة السعودية، التي تُعد إحدى المبادرات الوطنية الطموحة، في خطوة تهدف إلى إبراز التنوع المعماري في المملكة، وتعزيز الهوية العمرانية المستمدة من البيئة المحلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير مدن أكثر جودة واستدامة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المرحلة تشمل تطبيق موجهات تصميمية خاصة بكل من عمارة واحات الأحساء، والعمارة النجدية الشرقية، مؤكدة أن جميع الطلبات السكنية المقدمة عبر منصة “بلدي” ستخضع للموجهات التصميمية المعتمدة ضمن المبادرة، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التصميمية وتحقيق تكامل عمراني يعكس الخصوصية الثقافية والتاريخية للمنطقة.

وبينت أن إستوديو العمارة السعودية في أمانة المنطقة الشرقية يُعد الجهة الوحيدة المخولة من وزارة البلديات والإسكان بمتابعة مدى امتثال الطلبات لهذه الموجهات، واستكمال إجراءات إصدار الرخص وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

ويأتي تفعيل هذه المرحلة امتدادا لجهود المبادرة في ترسيخ ملامح العمارة السعودية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة والمكاتب الهندسية والبلديات؛ بما يدعم تحسين المشهد الحضري، ويرتقي بجودة التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية.

وتسعى المبادرة، عبر مراحلها المتعددة، إلى توحيد الرؤى التصميمية، والحد من العشوائية المعمارية، وتطوير بيئة عمرانية تعكس هوية المملكة وتنوعها الثقافي، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويرسخ مكانة المدن السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.