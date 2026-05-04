أمانة العاصمة المقدسة تفتح باب التقديم على العربات الموسمية لحج 1447هـ

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على العربات الموسمية لموسم الحج لعام 1447هـ، حيث سيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الثلاثاء 18/11/1447هـ، الموافق 5/5/2026م.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر منصة إكس إنه يجب على المتقدمين الالتزام بالدليل المعتمد للعربات الموسمية، إضافة إلى المساحة المخصصة حسب العقد والأنشطة المحددة. كما يجب تقديم طلبات التراخيص خلال ثلاثة أيام، والالتزام بكامل المدة المتاحة للفرصة.