أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزية الخدمات التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لموسم حج 1447هـ، بجاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، عبر خدمات متكاملة من الأعمال البلدية والتشغيلية والرقابية؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة، ويُسهم في تهيئة بيئة صحية وآمنة خلال الموسم.

وسخّرت الأمانة أكثر من (22) ألف كادر ميداني يعملون على مدار الساعة في مختلف المواقع الحيوية، مدعومين بأكثر من (3) آلاف معدة وآلية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وضمان استمرارية الخدمات البلدية وفق أعلى معايير الجاهزية والكفاءة.

وعزّزت منظومة الرقابة الصحية والغذائية عبر تشغيل (5) مختبرات ثابتة ومتنقلة بطاقة تحليلية تتجاوز (1300) عينة يوميًا، لدعم أعمال الرقابة الميدانية، والتأكد من سلامة الغذاء والامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي لضيوف الرحمن.

وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي، كثّفت أعمالها التشغيلية من خلال تشغيل أكثر من (13) ألفًا من فرق النظافة، وتوفير أكثر من (88) ألف وحدة نظافة موزعة في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية، إلى جانب تشغيل (1235) صندوقًا ضاغطًا؛ للمحافظة على نظافة المواقع العامة والحد من التكدسات، ضمن منظومة متكاملة لإدارة النفايات والإصحاح البيئي.

وفي إطار دعم الخدمات البلدية والميدانية، فعّلت الأمانة (66) مركز خدمات بلدية؛ لتغطية مختلف المواقع والمناطق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تشغيل (95) فرقة ميدانية للطوارئ؛ لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.

وتعمل الأمانة على دعم خططها التشغيلية بالابتكار والتحول الرقمي، من خلال تفعيل الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة الأعمال الميدانية وتحسين كفاءة الأداء، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات وسرعة الاستجابة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها التشغيلية الشاملة لموسم الحج، التي تُعنى برفع مستوى الجاهزية البلدية، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بما يحقق رحلة أكثر راحة وانسيابية، ويعكس العناية المتواصلة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.