هيئة الأدب تدشّن جناح السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 Icon إدانة 15 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال Icon تربة.. واحة التاريخ الممتدة بين الأودية والحرات Icon 23 مادة.. هيئة العقار تطرح مسودتي إدارة الأملاك العقارية والمرافق العقارية عبر منصة استطلاع Icon وزارة الإعلام تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج Icon ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في جدة Icon كاميرات جسدية وتقنيات متقدمة.. الغذاء والدواء تعزز كفاءة رقابتها لخدمة ضيوف الرحمن Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير Icon منصة أبشر تنفّذ أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية في 2025م Icon وزارة الطاقة: بدء مرحلة التأهيل لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها

أمانة المدينة المنورة تنجز مشاريع أنسنة بمحاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٨ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن أمانة منطقة المدينة المنورة أنجزت مشاريع أنسنة وتطوير حضري في عدد من المحاور والطرق الرئيسة المؤدية إلى المنطقة المركزية والمواقع ذات الكثافة العالية، وذلك ضمن جهودها لرفع جاهزية المدينة المنورة خلال موسم الحج، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة المشهد الحضري والخدمات البلدية.
وشملت الأعمال تطوير العديد من الطرق الحيوية، من أبرزها طريق السلام، وطريق الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وطريق قباء، إلى جانب عدد من الطرق في المنطقة المركزية، عبر تنفيذ أعمال تطوير للأرصفة والساحات العامة، وتهيئة مسارات المشاة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، وتحسين جودة المرافق والخدمات بالمواقع المحيطة.
ونفذت الأمانة ضمن مشاريع الأنسنة أكثر من 135 ألف متر مربع من الأرصفة والساحات للمشاة، وما يزيد على 47 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ أكثر من 18 ألف متر من مسارات المكفوفين والدراجات، وتطوير 7 مواقع رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن والزوار، إضافة إلى تحسين أكثر من 9.7 كيلومترات من الطرق المستهدفة، بما يسهم في تحسين الحركة بالمواقع ذات الكثافة العالية ورفع كفاءة البيئة الحضرية.
وتضمنت الأعمال تطوير طريق السلام الممتد بطول 3400 متر، عبر تنفيذ أرصفة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات والمكفوفين، إضافة إلى تعزيز المسطحات الخضراء والعناصر الجمالية، فيما شملت أعمال التطوير بطريق الصحابي الجليل خالد بن الوليد تحسين الأرصفة والمرافق الحضرية وتهيئة مواقع الخدمات ومواقف الحافلات.
كما شملت مشاريع الأنسنة بطريق قباء تطوير عناصر المشهد الحضري، وتحسين مسارات المشاة، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع كفاءة الإضاءة والخدمات المساندة، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع جودة البيئة الحضرية في محيط المواقع الحيوية.
وعملت الأمانة كذلك على تعزيز كفاءة الإضاءة بالمحاور المستهدفة من خلال تركيب إنارة LED عالية الكفاءة وتطبيق أنظمة تحكم ذكية، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين اللوحات الإرشادية والدهانات المرورية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتحسين المشهد الحضري.
وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود منظومة البلديات والإسكان لتعزيز الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن وسكان المدينة المنورة.

