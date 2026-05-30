السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٢ مساءً
أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة من رصد وإغلاق موقع مخالف استُخدم كمسلخ عشوائي داخل أحد الأحواش، في نطاق بلدية أم السلم، كان يُمارس أنشطة غير نظامية تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وأظهرت أعمال الرصد والمتابعة أن القائم على الموقع كان يضلل المستهلكين عبر عرض مقاطع مرئية لأغنام ذات جودة مرتفعة وبأسعار أقل من المتعارف عليها في السوق، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع والذبح والتجهيز والتغليف والتوصيل إلى المنازل، قبل أن يتبين قيامه بممارسة أساليب احتيالية من خلال استبدال المعروض بمواشٍ هزيلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، إضافة إلى ممارسة أعمال الذبح والتجهيز خارج المسالخ النظامية المعتمدة وفي بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية والبيطرية.
وعقب استكمال أعمال التقصي والمراقبة الميدانية، باشرت الفرق المختصة الموقع واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، حيث تم ضبط الموقع المخالف ومصادرة محتوياته وإغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المقررة بحق المخالفين، واستكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن الجهود الرقابية للأمانة خلال موسم حج 1447هـ، وبمتابعة ميدانية من الفرق التابعة لبلدية أم السلم، والإدارة العامة للدعم والرقابة الشاملة، وبمشاركة الجهات المساندة واللجان المختصة.
وأكدت أمانة جدة أن تكثيف الجهود الرقابية خلال الموسم، يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات المخالفة وعمليات الغش والاحتيال، ومنع تداول اللحوم مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

