أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

اعتمدت أمانة محافظة جدة خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة، بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1447هـ.
وبيّنت الأمانة أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة، وتشمل: (نقطة تفتيش الخمرة – نقطة تفتيش الكبري الميت – طريق هدى الشام – نقطة تفتيش الغولاء – طريق مكة المكرمة القديم)، إلى جانب وجود فرق الرقابة في موقع المركز الأمني بذهبان، بدعم الجهات الأمنية، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.
وأشارت إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال من يُضبط في تهريب اللحوم.
وتهيب أمانة جدة بالجميع الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر؛ حفاظًا على سلامتهم، لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات البلدية على مدار الساعة عبر تطبيق “بلدي” أو المركز الموحد لخدمة البلاغات (940).

