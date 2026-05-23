أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ

عزّزت أمانة محافظة جدة جاهزيتها الميدانية لموسم حج 1447هـ، ضمن خططها التشغيلية والتطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات البلدية بالمحاور والطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة، بما يسهم في دعم انسيابية الحركة ورفع مستويات السلامة المرورية والتيسير على ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لخطة الأمانة الشاملة لموسم الحج، التي ترتكز على تكامل الجوانب التشغيلية والوقائية، وتبنّي حلول هندسية وتقنيات حديثة تسهم في تحسين كفاءة الطرق ورفع جودة المشهد الحضري وتعزيز استدامة الأصول البلدية.

كما نفّذت الأمانة مشروع تطوير شبكة الإنارة بمحور الأمير محمد بن سلمان والشوارع المطلة عليه باستخدام جيل حديث من فوانيس LED الذكية عالية الكفاءة، ضمن الأعمال التطويرية المرتبطة بتحسين المشهد الحضري ورفع جودة البنية التحتية بأحد أبرز المحاور الحيوية المؤدية إلى مكة المكرمة.

ويعتمد المشروع على منظومة إنارة ذكية تدعم التحكم الرقمي والتشغيل عن بُعد، إلى جانب تقنيات التعتيم الذكي والجدولة الزمنية للإضاءة ومراقبة استهلاك الطاقة بشكل لحظي، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم توجهات المدن الذكية والاستدامة التشغيلية، إضافةً إلى الإسهام في توحيد الهوية البصرية لشبكة الإنارة وتحسين تجربة التنقل الليلي على امتداد المحور.

وتتميز الفوانيس المستخدمة بكفاءة ضوئية مرتفعة وتصميم تشغيلي يرفع موثوقية الشبكة ويحد من الأعطال الحرجة، إلى جانب مواصفات فنية تتناسب مع طبيعة البيئة الساحلية، تشمل الحماية من المياه والغبار والرطوبة وارتفاعات الجهد، بما يسهم في رفع العمر التشغيلي وتقليل أعمال الصيانة المستقبلية ورفع مستوى السلامة المرورية بالمحور.

كما شملت الأعمال تنفيذ معالجات متقدمة لطبقات الرصف باستخدام المادة المالئة لمعالجة الهبوطات والمواقع المتأثرة بالمياه الجوفية أسفل طبقات الطريق، بما يسهم في تعزيز استقرار البنية التحتية ورفع كفاءة السطح المروري، وتنفيذ تجارب تشغيلية باستخدام خلطة الرمل الساخن المحسن (Hot Sand Mix)، بهدف تحسين جودة القيادة وتقليل معامل الوعورة ورفع معامل الاحتكاك، بما يعزز مستويات الراحة والسلامة أثناء التنقل، إلى جانب استخدام الخرسانة المسلحة في مناطق الدوران بالمواقع ذات الأحمال المرورية المرتفعة؛ لرفع مقاومة الأسطح للتخدد والتشوهات الناتجة عن الحركة المستمرة ودرجات الحرارة العالية.

وتضمنت الجهود تنفيذ أعمال صيانة للجسور والبنى المرتبطة بها، بما في ذلك مسار محور الأمير محمد بن سلمان، شملت استبدال فواصل تمدد بطول 129 مترًا طوليًا، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة تجاوزت 4250 مترًا مكعبًا، إلى جانب أعمال دهانات خرسانية بمساحة تجاوزت 113 ألف متر مربع، وتنفيذ دهانات أسفلتية بمساحة 3600 متر مربع، بما يسهم في رفع كفاءة العناصر الإنشائية وتحسين جودة الأسطح والمحافظة على كفاءة التشغيل والسلامة المرورية.

وشملت الأعمال تنفيذ حواجز نيوجرسي بطول 900 متر طولي، وتركيب 50 لوحة إرشادية وتحذيرية، وتنفيذ دهانات للمشغولات المعدنية بطول 900 متر طولي، بما يعزز وضوح العناصر التنظيمية ويرفع كفاءة المشهد البصري على المحاور الرئيسة.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن الاستثمار في تطوير عناصر الطرق والجسور ورفع كفاءتها التشغيلية يُعد أحد المرتكزات الداعمة لتحسين تجربة التنقل خلال موسم الحج، والإسهام في تمكين الجهات الخدمية والأمنية من الوصول السريع والآمن إلى المواقع الحيوية، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم.