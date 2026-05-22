أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تقديم الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1447هـ، لتلبية احتياجات السكان والزائرين، عبر منظومة رقمية متكاملة تعمل على مدار الساعة من خلال البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الأمانة أن البوابة تتيح تنفيذ معظم الخدمات البلدية بسهولة، فيما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة النفاذ الوطني الموحد؛ بهدف تسهيل الوصول وتقليل الإجراءات الورقية، مشيرةً إلى مواصلة تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيدين.
يذكر أن أمانة جدة رفعت مستوى جاهزيتها الميدانية خلال الإجازة، ضمن خطط الاستعدادات لموسم حج هذا العام، وذلك في إطار منظومة بلدية متكاملة تجمع قطاعات الأمانة كافة، مع استمرار استقبال البلاغات ومباشرتها؛ لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.