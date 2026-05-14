أمانة جدة تواصل تهيئة ميقاتي يلملم والجحفة لخدمة ضيوف الرحمن

طيران ناس يضم روما وميونخ وبودابست إلى وجهات صيف 2026 ضمن 25 وجهة عالمية أمانة المدينة المنورة تنجز مشاريع أنسنة بمحاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن هيئة الأدب تدشّن جناح السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 إدانة 15 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال تربة.. واحة التاريخ الممتدة بين الأودية والحرات 23 مادة.. هيئة العقار تطرح مسودتي إدارة الأملاك العقارية والمرافق العقارية عبر منصة استطلاع وزارة الإعلام تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في جدة كاميرات جسدية وتقنيات متقدمة.. الغذاء والدواء تعزز كفاءة رقابتها لخدمة ضيوف الرحمن القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تواصل أمانة محافظة جدة ممثلة في بلديتي محافظتي “الليث ورابغ”، تنفيذ أعمالها الميدانية وبرامجها التشغيلية لتهيئة ميقاتي “يلملم والجحفة” الواقعة ضمن نطاق المحافظة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج 1447هـ، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في توفير بيئة متكاملة ومهيأة لاستقبال القادمين من ضيوف الرحمن.
وتهدف الخطة التشغيلية إلى توفير سبل الراحة من خلال الخدمات البلدية كافة على مدار الساعة، في مجالات “النظافة العامة، والإصحاح البيئي، ومكافحة الآفات”، إضافة إلى الرقابة على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والمحطات ومصلياتها والاستراحات بالطرق الدولية المؤدية إلى “يلملم والجحفة”.
وتمتد أعمال الرقابة والإشراف، إلى 19 منشأة تجارية في محيط ميقات يلملم، و10 محطات بمصلياتها، بمعدل 25 زيارة أسبوعيًا، إلى جانب الرقابة على 10 منشآت تجارية واقعة داخل نطاق ميقات الجحفة، مع الإشراف على صالة ضيافة الحجاج، وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الجهات المشاركة ضمن موسم الحج.