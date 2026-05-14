أمانة جدة تواصل تهيئة ميقاتي يلملم والجحفة لخدمة ضيوف الرحمن

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٧ مساءً
المواطن - واس

تواصل أمانة محافظة جدة ممثلة في بلديتي محافظتي “الليث ورابغ”، تنفيذ أعمالها الميدانية وبرامجها التشغيلية لتهيئة ميقاتي “يلملم والجحفة” الواقعة ضمن نطاق المحافظة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج 1447هـ، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في توفير بيئة متكاملة ومهيأة لاستقبال القادمين من ضيوف الرحمن.

وتهدف الخطة التشغيلية إلى توفير سبل الراحة من خلال الخدمات البلدية كافة على مدار الساعة، في مجالات “النظافة العامة، والإصحاح البيئي، ومكافحة الآفات”، إضافة إلى الرقابة على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والمحطات ومصلياتها والاستراحات بالطرق الدولية المؤدية إلى “يلملم والجحفة”.

وتمتد أعمال الرقابة والإشراف، إلى 19 منشأة تجارية في محيط ميقات يلملم، و10 محطات بمصلياتها، بمعدل 25 زيارة أسبوعيًا، إلى جانب الرقابة على 10 منشآت تجارية واقعة داخل نطاق ميقات الجحفة، مع الإشراف على صالة ضيافة الحجاج، وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الجهات المشاركة ضمن موسم الحج.

