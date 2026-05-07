أمانة جدة تُعلن اكتمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ -ضمن منظومة وزارة البلديات والإسكان- وذلك عبر خطط متكاملة تستهدف تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مختلف المواقع الحيوية، سعيًا إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن، وسكان وزوار المحافظة خلال الموسم.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج، الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار ومسارات الحجاج المؤدية للمشاعر المقدسة، إذ تستهدف تكثيف أعمال الرقابة، لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة، لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات.

تركيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي

وأضافت أن الاستعدادات تتضمن تركيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بما في ذلك تهيئة محيط ميقاتي “يلملم والجحفة”، في نطاق بلديتي محافظتي “الليث ورابغ”، ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، واستعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المارّين بالمواقيت.

وتشمل أعمال النظافة محيط مصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلاً عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة العيد.

مراقبة المطابخ المرخصة

وأكدت الأمانة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي سيجري اعتمادها من لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة، كما ستتضمن خطة الموسم، الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة.

يذكر أن أمانة جدة عززت جاهزيتها الميدانية عبر خطط عمل مشتركة بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية، لاستقبال البلاغات ومباشرتها على مدار اليوم، وذلك من خلال تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.