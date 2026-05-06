أمانة عسير تكثّف الرقابة الصحية وترصد أكثر من 12 ألف مخالفة خلال أبريل 

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال شهر أبريل (37659) جولة رقابية ميدانية، ضمن جهودها المكثفة لتعزيز الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وسليمة للسكان والزوار.

وأسفرت الجولات عن رصد (12014) مخالفة، جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية، بهدف الحد من الممارسات التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية داخل المنشآت.

وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، وعدم التقيد بالزي الصحي، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم إبراز رمز الاستجابة السريعة (QR)، وممارسة النشاط دون ترخيص نظامي أو بعد انتهاء الرخصة، وهي مخالفات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سلامة المستهلكين.

وأكدت الأمانة استمرار فرق الرقابة في تنفيذ جولاتها اليومية وفق خطط شاملة، مع التركيز على الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالصحة العامة، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية.

وشددت على أهمية التزام المنشآت بالإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات قد تعرض صحة المجتمع للخطر، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي”، دعمًا لجهود تحسين البيئة الصحية وتعزيز جودة الحياة.