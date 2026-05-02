أمطار غزيرة وبَرَدٌ كثيف يرسمان مشهدًا ربيعيًا أخّاذًا بمرتفعات عسير

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المواطن - واس

شهدت مرتفعات عسير اليوم هطول أمطارٍ غزيرة، تزامنت مع تساقط كثيف لحبات البَرَد، في مشهدٍ جوي ربيعي أخّاذ اكتسى به الأفق، وأضفى حضورًا لافتًا على طبيعة المنطقة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الحالة الميدانية، موثقةً تدفّق مياه الأمطار عبر الطرقات، وتراكم البَرَد على الجوانب، فيما غطّت طبقة بيضاء الأشجار والمسطحات، في لوحة طبيعية عكست جمال الأجواء وتفرّدها.

وارتوت المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، في مشهدٍ يجسّد أثر الحالة المطرية في إنعاش الغطاء النباتي، وسط توافد الأهالي والزوار الذين حرصوا على توثيق اللحظات والاستمتاع بالأجواء.

وتبرز هذه المشاهد مكانة عسير بوصفها إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في المملكة، بما تحمله من مقومات جاذبة لعشّاق الطبيعة والباحثين عن تنوّع الأجواء، في ظل ما تشهده من تطوّر متسارع في البنية السياحية والخدمية، يسهم في تعزيز استدامة القطاع السياحي، ويرتقي بجودة التجربة المقدّمة للزوار.

