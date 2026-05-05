أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

