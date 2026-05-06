Icon

وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيًا آخر التطورات الإقليمية وجهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة Icon التنوع البيئي في الجوف يعزز تنافسية المصورين لرصد الطيور المهاجرة Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان Icon نايف العتيبي: الابتكار الصحي يحتاج موازنة بين الجودة وكفاءة الإنفاق Icon إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم Icon الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا Icon النفط ينخفض لليوم الثاني Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط Icon مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى...

السعودية
القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان
السعودية

القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش...

السعودية
القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو حشيش في جازان
السعودية

القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو حشيش...

السعودية