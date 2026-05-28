أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان.

وأضاف المركز، أن الأمطار تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتابع، أن هذه الأمطار تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء.