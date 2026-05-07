أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى التاسعة 

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة المساءً.

وكذلك أصدر تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً .

