أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والعقيق، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.