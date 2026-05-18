أمير الرياض يقلد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة اللواء يوسف بن عبدالرحمن الحميد، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
واطّلع سموه على أعمال وجهود قوات أمن المنشآت بالمنطقة، ودورها في تعزيز مستوى الأمن والسلامة وحماية المنشآت الحيوية.
وتسلم سموه التقرير الإحصائي الأمني السنوي لقوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.
ورفع اللواء الحميد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية ولسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.