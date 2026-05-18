أمير الرياض يقلد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة اللواء يوسف بن عبدالرحمن الحميد، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.



واطّلع سموه على أعمال وجهود قوات أمن المنشآت بالمنطقة، ودورها في تعزيز مستوى الأمن والسلامة وحماية المنشآت الحيوية.

وتسلم سموه التقرير الإحصائي الأمني السنوي لقوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.

ورفع اللواء الحميد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية ولسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.