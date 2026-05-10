أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية العميد سليمان محمد بن ضويان، يرافقه عدد من القيادات، حيث قدّموا عرضًا عن أبرز جهود قوة أمن المنشآت في المنطقة.

وقدّم قائد قوة أمن المنشآت لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز جهود قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، وما تشهده من تطوير في القدرات الميدانية والتقنية، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الأمني.

وأكد سموه أن ما يشهده القطاع الأمني من تطور مستمر جاء بتوفيق الله ثم بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– إلى جانب ما يتمتع به رجال الأمن من كفاءة وتميز في أداء مهامهم، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في مختلف القطاعات الأمنية.

وأعرب العميد ابن ضويان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه الدائم.