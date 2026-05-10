أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

الرئيس التنفيذي لـ أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط خلال شهرين جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للجامعات 2026 وول ستريت جورنال تزعم إنشاء إسرائيل موقعًا عسكريًا سريًا بصحراء العراق مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 497.5 ريال هطول أمطار الخير على العاصمة المقدسة بلومبرج: قطر تصدر أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب بوتين: أعتقد أن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية مصحف نادر من 60 صفحة يروي عناية المسلمين بالقرآن الكريم في متحف القرآن بمكة المكرمة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية العميد سليمان محمد بن ضويان، يرافقه عدد من القيادات، حيث قدّموا عرضًا عن أبرز جهود قوة أمن المنشآت في المنطقة.
وقدّم قائد قوة أمن المنشآت لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز جهود قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، وما تشهده من تطوير في القدرات الميدانية والتقنية، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الأمني.
#صور#إمارة_المنطقة_الشرقية pic.twitter.com/QMcMfetRHt
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) May 10, 2026
وأكد سموه أن ما يشهده القطاع الأمني من تطور مستمر جاء بتوفيق الله ثم بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– إلى جانب ما يتمتع به رجال الأمن من كفاءة وتميز في أداء مهامهم، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها في مختلف القطاعات الأمنية.
وأعرب العميد ابن ضويان عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه الدائم.