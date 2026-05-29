Icon

الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية Icon زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا Icon “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ Icon الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 Icon قوة الدفاع المدني بالحج تواصل جهودها الميدانية في المسجد الحرام وساحاته لخدمة ضيوف الرحمن Icon وزير الداخلية يلتقي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج Icon الخارجية الفلسطينية تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة Icon رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بهذا النجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات المعنية التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتسهيل أداء مناسك الحج وتذليل أية عقبات، وتوفير كل ما يلزم لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل تفانٍ وإخلاص مشهودين، ضمن تنظيم متميز ومستوى رفيع من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت بما يشهده بيت الله الحرام من أعمال توسعة متواصلة وتطوير مستمر، إلى جانب ما تم استحداثه من خدمات وتقنيات ذكية حديثة أسهمت في تلبية احتياجات الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك، والتي تحظى بإشادة وتقدير وثناء الجميع.
وسأل سموه المولى تعالى أن يتقبل من الجميع الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقية مماثلة، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
السعودية

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن...

السعودية
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا بذكرى الاستقلال
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا...

السعودية
قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
السعودية

قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل الصباح
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب...

أخبار رئيسية
نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة المكرمة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
السعودية

نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة...

السعودية