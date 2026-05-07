Icon

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو المخدر في الشرقية Icon الرياض تحتضن ندوة دولية لبحث الإنفاق الصحي الذكي.. السبت Icon خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي Icon وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا Icon ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% Icon وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات Icon نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” Icon وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتعزيز سلامة الطرق بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشّن حملة “طرق متميزة آمنة”

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ مساءً
أمير المدينة المنورة يدشّن حملة “طرق متميزة آمنة”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حملة “طرق متميزة آمنة”، التي تهدف إلى إجراء مسح وتقييم شامل لشبكات الطرق خارج النطاق العمراني بالمنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتكتسب الحملة أهميتها من تزامنها مع موسم حج هذا العام، وما تمثله المنطقة من مركز لوجستي محوري في خدمة ضيوف الرحمن، وتركّز الحملة جهودها بشكل مكثف، خلال فترة زمنية محددة، على شبكة طرق المنطقة التي يتجاوز إجمالي أطوالها 8184 كم، بتكامل فاعل بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية المعنية، استكمالًا لأعمال المسح والتقييم الدورية التي تنفذها الهيئة على مدار العام.
وأسفرت الحملة في نسختها السابقة عن معالجة أكثر من 100 ألف ملاحظة في مختلف مناطق المملكة.

وسخّرت الهيئة لتنفيذ هذه الحملة الأسطول الأكبر من نوعه عالميًا في مجال المسح والتقييم، معتمدةً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الملاحظات ورصدها بدقة عالية، ويضم الأسطول معدات متطورة لقياس سماكة الطرق، ومقاومة الانزلاق، والانحراف في طبقات الرصف، ومعامل الوعورة العالمي، إضافة إلى مسح الأضرار السطحية.

وتستعين كذلك بطائرات “الدرونز”، ومركبات قياس “عاكسية الدهانات”، ومعدات المسح التصويري الرقمي، مع ربط النتائج مكانيًا بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

يُذكر أن هذه الحملات والمشروعات الإستراتيجية أسهمت بشكل فاعل في خفض أعداد وفيات الحوادث المرورية بنسبة تقارب 60%، ورفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة إلى (5.7)، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق المملكة المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين، وتصدرها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، مجسدةً بذلك حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير البنية التحتية وتعزيز مستويات السلامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تدشين 10 مشروعات للطرق بتكلفة 188 مليون ريال في المدينة المنورة
السعودية

تدشين 10 مشروعات للطرق بتكلفة 188 مليون...

السعودية