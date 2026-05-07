أمير المدينة المنورة يدشّن حملة “طرق متميزة آمنة”

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حملة “طرق متميزة آمنة”، التي تهدف إلى إجراء مسح وتقييم شامل لشبكات الطرق خارج النطاق العمراني بالمنطقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتكتسب الحملة أهميتها من تزامنها مع موسم حج هذا العام، وما تمثله المنطقة من مركز لوجستي محوري في خدمة ضيوف الرحمن، وتركّز الحملة جهودها بشكل مكثف، خلال فترة زمنية محددة، على شبكة طرق المنطقة التي يتجاوز إجمالي أطوالها 8184 كم، بتكامل فاعل بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية المعنية، استكمالًا لأعمال المسح والتقييم الدورية التي تنفذها الهيئة على مدار العام.

وأسفرت الحملة في نسختها السابقة عن معالجة أكثر من 100 ألف ملاحظة في مختلف مناطق المملكة.

وسخّرت الهيئة لتنفيذ هذه الحملة الأسطول الأكبر من نوعه عالميًا في مجال المسح والتقييم، معتمدةً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الملاحظات ورصدها بدقة عالية، ويضم الأسطول معدات متطورة لقياس سماكة الطرق، ومقاومة الانزلاق، والانحراف في طبقات الرصف، ومعامل الوعورة العالمي، إضافة إلى مسح الأضرار السطحية.

وتستعين كذلك بطائرات “الدرونز”، ومركبات قياس “عاكسية الدهانات”، ومعدات المسح التصويري الرقمي، مع ربط النتائج مكانيًا بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

يُذكر أن هذه الحملات والمشروعات الإستراتيجية أسهمت بشكل فاعل في خفض أعداد وفيات الحوادث المرورية بنسبة تقارب 60%، ورفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة إلى (5.7)، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق المملكة المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين، وتصدرها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، مجسدةً بذلك حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير البنية التحتية وتعزيز مستويات السلامة.