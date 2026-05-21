أمير منطقة القصيم يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، وجميع القطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة، باستمرار العمل على مدى الساعة خلال إجازة عيد الأضحى؛ لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.

وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات المعنية كافة، أهمية تيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمنطقة القصيم.