أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

زار معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي.


وتجول معاليه، في أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز وإحالتها إلى الجهة المختصة في أسرع وقت ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، وفق أحدث الوسائل التقنية الموحدة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار 24 ساعة.
يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يخدم العاصمة المقدسة، و(16) محافظة، ووحد عمل (47) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.

