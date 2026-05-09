منح صالح التركي أمين جدة السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
المواطن - واس

رفع معالي أمين محافظة جدة السابق الأستاذ صالح بن علي التركي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وأكد التركي اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من تقدير للكفاءات الوطنية والعطاء المخلص في خدمة الوطن.
وقال: “إن خدمة الوطن وقيادته وشعبه ستظل أعظم وسام”، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها عزها وتمكينها وريادتها.

