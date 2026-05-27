أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا

أغلقت أوغندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية بصفة مؤقتة الأربعاء “إزاء تصاعد مدى” تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة، على ما أعلنت وزارة الصحة.
وأوضحت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين خلال مؤتمر صحفي أنه سيسمح فقط بمرور طواقم مكافحة المرض والمساعدات الإنسانية ونقل المواد الغذائية والبضائع وبعض عناصر قوات الأمن، إنما بشروط صارمة، مشيرة إلى أن أي شخص قادم من الكونغو الديموقراطية إلى أوغندا سيخضع للعزل 21 يومًا.