أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكاً في ساحة المعركة وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين كييف وموسكو.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق نار لثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو، في ظل تعثر جهود السلام الأوسع نطاقاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عن اعتقاده أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. وقال بوتين لصحافيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: “أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته”، وفق “رويترز”.
وقال إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا، صباح اليوم، إن شخصاً لقي حتفه وثلاثة أصيبوا في غارات روسية على المنطقة الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا.
وفي خاركيف بشمال شرقي البلاد، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن ثمانية، بينهم طفلان، أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة وأحياء سكنية مجاورة.
وذكر أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون جنوب البلاد أن سبعة، بينهم طفل، أصيبوا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة ونيران المدفعية منذ صباح أمس السبت.
وأفاد أولكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرقي أوكرانيا بإصابة طفل وتعرض بنية تحتية لأضرار في هجمات روسية.