Icon

جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج Icon أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا Icon هيئة الطرق: 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في أبريل الماضي Icon باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني Icon الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي Icon حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو Icon الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية Icon أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة Icon الرئيس التنفيذي لـ أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط خلال شهرين Icon جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للجامعات 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بوتين يعرب عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته

أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكاً في ساحة المعركة وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين كييف وموسكو.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق نار لثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو، في ظل تعثر جهود السلام الأوسع نطاقاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عن اعتقاده أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. وقال بوتين لصحافيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: “أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته”، وفق “رويترز”.

وقال إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا، صباح اليوم، إن شخصاً لقي حتفه وثلاثة أصيبوا في غارات روسية على المنطقة الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا.

وفي خاركيف بشمال شرقي البلاد، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن ثمانية، بينهم طفلان، أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة وأحياء سكنية مجاورة.

وذكر أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون جنوب البلاد أن سبعة، بينهم طفل، أصيبوا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة ونيران المدفعية منذ صباح أمس السبت.

وأفاد أولكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرقي أوكرانيا بإصابة طفل وتعرض بنية تحتية لأضرار في هجمات روسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي
العالم

السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد...

العالم
روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها
العالم

روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف...

العالم
بوتين: أعتقد أن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها
العالم

بوتين: أعتقد أن الحرب مع أوكرانيا تقترب...

العالم