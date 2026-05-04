ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا | السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة | السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات | الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم

وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة

أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا المميت

المواطن - فريق التحرير

قال ركاب على متن رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي إنهم ما زالوا عالقين على السفينة بعد تفشي فيروس “هانتا” المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة، وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح لهم بالنزول.

ونقل موقع صحيفة “ديلي ميل” عن ركاب أنهم طُلب منهم البقاء على متن السفينة “في انتظار الموافقة” على النزول.

وأشار راكب تركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن صديقه الإيرلندي يتلقى العلاج في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن حالته تتحسن.

وقال الراكب: “عادة لا يكون انتقال العدوى بين البشر شائعا، لكننا في وضع معقد جدا. نرجو أن تبقونا في دعائكم. سنكمل عبور المحيط، ومن المرجح أن نتجه إلى جزر الكناري”.

في العام الماضي، تراوحت أسعار الرحلة الكاملة على السفينة بين 12500 يورو لسرير في مقصورة مشتركة مع ركاب آخرين، و40000 يورو (35000 جنيه إسترليني، 48000 دولار) لأفخم مقصورة خاصة، وفق الصحيفة.

وأفادت رسالة وزعتها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز على الركاب بأنها تنتظر موافقة سلطات الرأس الأخضر، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

وجاء في الرسالة: “كما تعلمون، نحن نتعامل مع عدة حالات لفيروس غير محدد”، مضيفة أنه “خلال الليل، توفي أحد الضيوف الذي ظهرت عليه أعراض شديدة”.

وأكدت أنه “في هذه المرحلة، لا نملك تصريحاً من سلطات الرأس الأخضر للنزول”.

