أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا المميت

قال ركاب على متن رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي إنهم ما زالوا عالقين على السفينة بعد تفشي فيروس “هانتا” المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة، وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح لهم بالنزول.

ونقل موقع صحيفة “ديلي ميل” عن ركاب أنهم طُلب منهم البقاء على متن السفينة “في انتظار الموافقة” على النزول.

أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة

وأشار راكب تركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن صديقه الإيرلندي يتلقى العلاج في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن حالته تتحسن.

وقال الراكب: “عادة لا يكون انتقال العدوى بين البشر شائعا، لكننا في وضع معقد جدا. نرجو أن تبقونا في دعائكم. سنكمل عبور المحيط، ومن المرجح أن نتجه إلى جزر الكناري”.

في العام الماضي، تراوحت أسعار الرحلة الكاملة على السفينة بين 12500 يورو لسرير في مقصورة مشتركة مع ركاب آخرين، و40000 يورو (35000 جنيه إسترليني، 48000 دولار) لأفخم مقصورة خاصة، وفق الصحيفة.

وأفادت رسالة وزعتها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز على الركاب بأنها تنتظر موافقة سلطات الرأس الأخضر، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

وجاء في الرسالة: “كما تعلمون، نحن نتعامل مع عدة حالات لفيروس غير محدد”، مضيفة أنه “خلال الليل، توفي أحد الضيوف الذي ظهرت عليه أعراض شديدة”.

وأكدت أنه “في هذه المرحلة، لا نملك تصريحاً من سلطات الرأس الأخضر للنزول”.